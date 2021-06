“Het begon met een dode roofvogel op kot, die ik bewaarde op de diepvriespizza’s”: Frauke (27) is eerste taxidermist in centrum van Kortrijk

BEACHVOLLEYBAL Gilles Vandeca­veye vormt dit seizoen een kersvers beachduo met broer Louis: “Nieuwe uitdaging”

10 juni Kortrijkzaan Gilles Vandecaveye is - net zoals alle andere volleyballers die dit weekend aan een nieuwe competitie in het zand beginnen - heel benieuwd hoe het allemaal zal verlopen in Ieper tijdens de openingsmanche van het Belgisch kampioenschap. Het is immers van 2019 geleden dat er nog een officiële wedstrijd beachvolleybal werd georganiseerd in ons land. Op 11 augustus 2019 - om precies te zijn - toen Lander en Louis Vandecaveye de Masterfinales in Knokke wonnen. Intussen is er veel water door de zee gestroomd, is er veel veranderd.