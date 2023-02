Herstel beschadigde vloeren in parking Veemarkt kostte 1,19 miljoen euro

Natuurpunt verwent vrijwilli­gers op gezellig samenzijn in OC De Troubadour

Het is volgende week de week van de vrijwilligers. Natuurpunt Kortrijk verwent in dat kader alle vrijwilligers met hun partners en kinderen op een gezellig samenzijn op zondag 5 maart, vanaf 14 uur in OC De Troubadour aan het Vlaswaagplein in Bissegem.