Heropening N43 wordt zondag gevierd: “Verbluffend resultaat, met 5,4 kilometer vrijliggende fietspaden”

Kortrijk/Marke/AalbekeDe drukke gewestweg N43 tussen Marke en Aalbeke is sinds de herfstvakantie weer open, na een heraanleg die drie jaar duurde en heel veel hinder met zich meebracht. Er is op zondag 20 november een feestelijke openingsreceptie.

“Het resultaat is verbluffend. Wat vroeger een gevaarlijke grijze steenweg was met nauwelijks fietspaden die naam waardig, is nu een groene boulevard met een smaller wegdek om de snelheid te temperen. Met 5,4 kilometer aan volledig vrijliggende fietspaden, bomen, maximaal ontharde groenstroken, een gescheiden rioleringsstelsel van 5,2 kilometer en nutsleidingen. Er kan nu veilig gefietst worden van Kortrijk over Marke tot in Aalbeke”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit).

“Ondertussen werken ook de nieuwe verkeerslichten aan kruispunt De Prinse in Marke. Je hebt er nu een conflictvrije lichtenregeling. Als fietsers en voetgangers groen licht hebben, krijgt al het gemotoriseerd verkeer rood licht. Zo minimaliseren we de kans op aanrijdingen bij het oversteken. En zo is het kruispunt nu optimaal veilig voor de vele scholieren richting bijvoorbeeld het Don Boscocollege.”

De werken kostten de Vlaamse overheid 6,7 miljoen euro, de stad Kortrijk 2,7 miljoen euro en de Vlaamse Milieumaatschappij 1,2 miljoen euro. De werken zijn uitgevoerd door de tijdelijke maatschappij Cnockaert NV - L. Mols NV.

Enkele leuke weetjes. Er werd 3.110 meter weg heraangelegd, goed voor 32.000 vierkante meter asfalt. Er zijn 16.800 vierkante meter nieuwe graszones aangelegd. Er is onthard en vergroend waar mogelijk. Er worden 106 nieuwe bomen geplant, type Ulmus Lobel (Iep). Een groot deel daarvan wordt aangeplant in december, het ideale moment om bomen te planten. Er is 31.000 ton aarde verzet. Restgrond werd met een minimum beperkt. Achteraan Rootland in Marke werd grondverzet tijdelijk gestockeerd, om nadien te kunnen hergebruiken. Er zitten 6.135 lopende meter nieuwe rioleringsbuizen in de grond.

Markenaren en Aalbekenaren die in de ruime omgeving van de werfzone wonen of er een handelszaak hebben, zijn komende zondag tussen 11 en 14 uur welkom op de openingsreceptie in het OC in Marke, aan de Hellestraat. Het wordt een gezellig treffen met gratis drankjes en hapjes en kinderanimatie met grime en ballonplooien. Er is ook muziek. Markenaar Peter Craeynest treedt op.

