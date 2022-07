(Her)ontdek Kortrijks dialect tijdens stadswandeling

Kortrijk Volg Red Flames tegen Frankrijk in zomerbar Barra Dentra

Frankrijk is het zwarte beest voor de Rode Duivels. Herinner u de verloren halve finale op het WK in Rusland in 2018 en de verloren Nations League halve finale in Juventus in het najaar van 2021. Misschien doen onze Red Flames het wel beter. De wedstrijd volgen kan in zomerbar Barra Dentra. De Red Flames spelen op donderdag 14 juli om 21 uur tegen Frankrijk.

13 juli