“Help me dan, ik kan niet weg!”: brandweer redt man van balkon tijdens uitslaande brand

KortrijkOmstaanders probeerden het, maar hun ladder was niet lang genoeg. En dus was het maandagavond in Kortrijk wachten op de brandweer om een man te redden die als een rat gevangen zat op zijn balkon, terwijl schuin onder hem een hevige brand woedde.

In een slaapkamer boven een grillrestaurant langs de Zwevegemsestraat in Kortrijk brak maandag rond 20 uur brand uit. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. In het pand was één man aanwezig. Hij kon niet naar beneden omwille van de vlammen en vluchtte dan maar een verdieping hoger, waar een balkon was en hij naar buiten kon. “Hij zat gehurkt en klampte zich vast aan de buitenzijde van het traliewerk”, zegt de barbier die aan de andere kant van de straat woont. “De man was duidelijk in paniek en schreeuwde om hulp.”

Dikke rookwolken

Het hulpgeroep viel niet in dovemansoren. Terwijl dikke rookwolken rond het slachtoffer walmden en vlammen door het raam sloegen, haalden passanten een ladder. Die bleek echter niet hoog genoeg. “Enkele mannen klommen om beurt naar boven maar er was geen mogelijkheid om tot bij de man op het balkon te geraken”, zegt de barbier. “Ook de politie stond machteloos. Gelukkig hoorden we al snel de sirenes van de brandweer.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Paniek in de Zwevegemsestraat in Kortrijk: een man kan geen kant uit terwijl schuin onder hem een uitslaande brand woedt. Passanten plaatsten een ladder maar die bleek niet hoog genoeg. Uiteindelijk kon de man gered worden met een langere ladder, van de brandweer. © Hans Verbeke

Lange ladder

Enkele blussers rolden onmiddellijk de slangen uit, anderen haalden vliegensvlug een lange ladder van de bovenzijde van hun tankwagen. Die ladder bleek wel lang genoeg om tot bij het slachtoffer te kunnen. “We konden de man al bij al vrij makkelijk in veiligheid brengen”, zegt officier Hans Van Poucke. “Hij was wel geïntoxiceerd door de rook. Daarom werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Maar verder leek hij niet direct iets te mankeren.”

Dubbel bed

Het vuur was in een handomdraai onder controle. “De ruimte waar de brand ontstond, diende als slaapkamer”, weet Van Poucke. “Andere meubels stonden er eigenlijk niet in die kamer, een geluk in dit geval. Anders was er zeker uitbreiding geweest en de klus wat taaier. Nu bleef de brand beperkt tot een dubbel bed waarvan alleen nog het geraamte overschiet. De rest van de bovenverdiepingen hebben te lijden onder rook en roet, beneden zal de schade beperkt zijn omdat we al bij al weinig water hoefden te gebruiken.” Tijdens de interventie was de Zwevegemsestraat een uurtje afgesloten tussen de brug onder de spoorweg en de Veemarkt.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.