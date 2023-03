“Helft van de parkeerplaatsen verdwijnt hier plots”: nog meer zorgen omtrent Kortrijks ‘smurfendorp’

Infosessie ‘Wonen in Marke, vandaag en overmorgen’ in OC

In het OC in Marke kan je op 14 maart een infoavond bijwonen over Wonen in Marke, vandaag en overmorgen. De infoavond kadert binnen de plannen ‘Kortrijk Overmorgen’ waarbij de stad Kortrijk wil inzetten op een aangename leefomgeving voor iedereen.