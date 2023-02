Helft arbeiders op bouwwerf in Kortrijk niet in orde: “Sociale fraude in bouwsector nog sterk aanwezig.”

Marke/Bissegem Geen referendum over halve knip in Bissegem, tegen de zin van CD&V: “Als we weer in bestuur komen, draaien we die beslissing terug”

Een oproep van Steven Cottegnie (CD&V) om een referendum te houden over de omstreden halve knip in de Driekerkenstraat in Bissegem valt in dovemansoren. “De knip ligt er al, we houden geen referendum over beslist beleid”, reageert schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit).

7 februari