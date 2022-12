Hekel aan aftellen? Kom naar ‘anti oudejaar’ in Gainsbar

Gainsbar opent op zaterdag 31 december om 22 uur. Er is niet enkel het aftelverbod. Zo is er ook ‘silent disco’, om geen gezaag te hebben over slechte muziek. En er is een ‘karaoke room’. Waar je je niet voor hoeft te schamen, want niemand hoort je toch zingen omdat iedereen koptelefoons op heeft. Opgelet: je raakt enkel binnen met een bandje, vooraf op te halen in Gainsbar. Een bandje, toegang en koptelefoon inbegrepen, kost 2,50 euro.