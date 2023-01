Hartje Kortrijk gaat nog meer Italiaanse toer op: The Market by Parkhotel bouwt gastrobar Billy Ray aan Grote Markt en Graanmarkt

Kortrijk Budascoop toont beste film ooit, met sterk programma in januari

Budascoop, waar in 2022 de kaap van 50.000 bezoekers is gehaald, pakt met de start van het nieuwe jaar meteen uit met een stevig programma. Zo is er de herneming van ‘Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles’, tot beste film ooit verkozen door het British Film Institute.

