Harry en Jerina kopen dankzij crowdfunding hun échte droomhuis: "Ze noemden ons opportunisten, maar zo zijn we helemaal niet”

Kortrijk Sarah (40) neemt afscheid van bekend en authentiek fonduehuis B’thoven: “Tijdens lockdowns van ander leven geproefd”

20 juli B’thoven in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, het enige fonduehuis in het hart van Kortrijk, is over te nemen. Huidig zaakvoerster Sarah Goeminne (40) gooit het roer om. “Tijdens de lockdowns groeide het besef dat ik een ander leven wil. Ik wil meer tijd voor mijn partner en gezin. Tot we geschikte overnemer(s) gevonden hebben, blijven we de zaak wel zelf met hart en ziel uitbaten.”