Hans (52) opent recordstore Gen.X en deelt pand met Hélène (27) van Dojo Market: “Mijn ambitie is om tot 10.000 platen aan te bieden”

KortrijkKortrijkzaan Hans Verbeke heeft met Gen.X een recordstore geopend in het winkelwandelgebied in Kortrijk. De zanger van de band The Mars Model deelt het pand met Hélène Muylle van het nieuwe Dojo Market, waar je onder meer bekende skatemerken, comics en games kan kopen.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Wat al lang in zijn hoofd borrelde, is nu realiteit: de bekende muzikant Hans Verbeke heeft in de Lekkerbeetstraat 3 recordstore Gen.X geopend, met een knipoog naar Generation X. De slogan van de zaak ‘Music for every you’ toont ambitie. “We bieden een zo breed mogelijke waaier van platen aan, voor elk wat wils. Het gaat van rock over pop tot reggae, (heavy) metal, punk, new wave, disco, indie rock… you name it”, vertelt Hans Verbeke. “Alleen platen omdat ik er altijd fan van ben geweest en ik er altijd in ben blijven geloven. Vinyl is helemaal terug. De vraag naar vinyl is momenteel zelfs groter dan het aanbod.”

Volledig scherm De recordstore is sinds vrijdag 3 juni open © Henk Deleu

“Onze ambitie is om in Gen.X, de look & feel van de recordstore heeft iets van een platenbeurs, tot 10.000 voornamelijk nieuwe platen aan te bieden. Met veel aandacht voor Belgische en Kortrijkse muziek, van Arno over Balthazar tot Amenra, Definitivos… We hebben hier verder een luistercabine, waar je rustig naar plaatjes kan luisteren. En we verkopen ook band merchandise en vintage refurbished platenspelers”, aldus Hans Verbeke, die jaren geleden door Jacques Merlevede van het vroegere Popcenter in Kortrijk geïnspireerd raakte.

In hetzelfde pand van Gen.X, waar vroeger designwinkel AD HOC zat, vind je nu ook het nieuwe Dojo Market. Waar bekende skatemerken zoals RipnDip en Wasted Paris verkocht worden, maar dat is lang niet alles. Je vindt er ook games zoals Dungeons & Dragons, weer in de aandacht nu het vierde seizoen van de megapopulaire Netflix-reeks Stranger Things op het scherm te zien is. Ook Marvel, Cyberpunk, Star Wars… ontbreken niet in Dojo Market. “We hebben van Star Wars trouwens grote bouwkits, wat je niet zo vaak ziet”, zegt Hélène Muylle. “Verder in het aanbod: cult classic boeken zoals Firefly en Buffy The Vampire Slayer, puzzels, horror games, manga, anime en nog veel meer. Een winkel voor nerds dus en daar zijn we trots op”, glimlacht Hélène.

Volledig scherm Ook Dojo Market is sinds vrijdag 3 juni open © Henk Deleu

Gen.X recordstore en Dojo Market zijn op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag telkens van 11 tot 19 uur open. Dinsdag en woensdag zijn de vaste sluitingsdagen. Meer info is terug te vinden op de Facebook- of Instagrampagina Genxrecordstore of op de Instagrampagina dojomarketkortrijk.

Volledig scherm sfeerbeeld van Gen.X © Henk Deleu

Volledig scherm sfeerbeeld van Dojo Market © Henk Deleu