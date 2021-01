Handelaars wapenen zich tegen mogelijke rellen: Juweliers Nys timmert vestiging dicht

Kortrijk/MenenHoogspanning in het winkelwandelgebied in Kortrijk, waar handelaars zich voorbereiden op een mogelijke coronaopstand vrijdagavond. Zo wordt Twist By Nys, een zaak met uurwerken en juwelen op de hoek van de Lange Steenstraat en Sionstraat, momenteel dichtgetimmerd. “Ik ga ervan uit dat er geen rellen zullen zijn, maar ik doe er toch liever alles aan om schade te voorkomen”, zegt medezaakvoerder Kristof Nys (54). Afwachten nu of het rustig blijft. Mogelijk verleggen de relschoppers zich naar Menen.

Alle handelaars in hartje Kortrijk kregen donderdag een briefje van de stad om hen te waarschuwen dat er op basis van info van de politie een oproep was gelanceerd om vrijdagavond te betogen in het centrum. Die oproepen om te komen rellen circuleerden op sociale media. Twist By Nys zit op een kruispunt van vier winkelstraten, vlak bij winkelcentrum K. De derde vestiging van Juweliers Nys is pas sinds oktober 2020 open.

“Er is een dreiging, vermoedelijk ook van mensen van buiten Kortrijk, dus timmer ik voor het zekerste mijn zaak dicht”, zegt Kristof Nys. “Al ga er wel vanuit dat het uiteindelijk niets zal zijn, toch is het beter voorkomen dan genezen. Vandaar deze drastische maatregel. Niet dat ik plunderingen vrees, maar ik wil toch zeker zijn dat er geen schade is. De coronamaatregelen zijn voor iedereen lastig, ook voor de jeugd is het niet makkelijk. Maar we moeten doorbijten nu, we mogen niet opgeven. Keet schoppen lost niets op. Ik hoop echt dat niemand iets overkomt in Kortrijk. Het is al moeilijk genoeg zo.”

Nadars weggenomen

Ook de stad zit niet stil. De nadars in de winkelstraten, om wachtzones bij winkels af te bakenen in coronatijden, zijn weggenomen, zodat niemand ermee kan gooien. ‘We roepen onze ondernemers op alle borden en materialen die voor of aan hun zaak staan, binnen te nemen of te verwijderen’, staat er in het briefje van de stad. ‘Verwittig alle ondernemers rond jullie. Zet (vrijdagavond) best de rolluiken en ingangen goed op slot. Beter goed voorbereid dan achteraf schade te hebben’.

“Er zijn handelszaken die vrijdagavond misschien iets vroeger zullen sluiten. Haal in ieder geval alles binnen. ‘Better safe than sorry’. Het is beter om extra voorzichtig te zijn nu dan later spijt te hebben”, raadt ook schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) aan.

Menen

Afwachten nu of er rellen zullen zijn in de binnenstad. Heel Kortrijk hoopt in ieder geval op een vredevolle avond zonder problemen. Er zijn momenteel trouwens signalen op berichtendienst Telegram dat de relschoppers bang geworden zijn om in Kortrijk keet te komen schoppen door de verwachte politiemacht. Ze zouden hun blik nu op buurstad Menen richten.

