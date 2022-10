Guy Swinnen treedt in OC De Troubadour op

Kortrijk Met WK-goud bekroonde Cabosse pralines voortaan ook voor het grote publiek te koop, in Belgische supermark­ten Delhaize en Colruyt

De Cabossepraline, begin 2022 met goud bekroond op de wereldwijd belangrijke ISM beurs voor chocolade en zoetwaren in Keulen, ligt vanaf eind oktober ook in de Belgische supermarkten Delhaize en Colruyt. Een doosje van 120 gram kost er zo’n 5 euro. Goed nieuws voor familiebedrijf Chocolatier Vandenbulcke in Heule, waar 6 miljoen euro in een energiezuinige nieuwbouw werd gepompt.

