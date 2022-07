Guldensporenslag komt tot leven in OLV-kerk: “Met Kortrijk 1302 spelen we in de Champions League van de musea”

KortrijkHet verhaal van de Guldensporenslag: dat kan je vanaf zondag vanop de eerste rij meemaken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk. De stad opent er het Belevingsmuseum Kortrijk 1302. Dankzij een indrukwekkende projectie en touchscreens die de slag vanuit verscheidene invalshoeken belichten, word je terug in de tijd gekatapulteerd.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk behoudt haar functie als kerk, maar heeft er als Belevingsmuseum 1302 een bijzondere nevenbestemming bij. “Waar kan het verhaal van 1302 beter verteld worden dan in deze kerk?”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. “Vlak bij het Groeningeveld waar de Guldensporenslag plaatsvond, en de plek waar volgens de overlevering de Vlamingen 500 gulden sporen van gedode Franse ridders ophingen in het koor.”

Volledig scherm De projectie wordt afgespeeld in de Gravenkapel. Voor elke voorstelling gaan er luiken dicht voor de glasramen. De kapel verandert daardoor in één projectiescherm. © Henk Deleu

Volledig scherm Na de projectie kan je via touchscreens het verhaal beleven vanuit het standpunt van de Franse koning, en vanuit dat van de graaf van Vlaanderen. © Henk Deleu

De stad investeerde 2 miljoen euro in het Belevingsmuseum, dat door CREATE.eu uitgewerkt werd. Vergeet klassieke opstellingen met saaie infoborden en etalagekasten vol artefacten: het Belevingsmuseum Kortrijk 1302 is een museum van de toekomst. De stad Kortrijk wil op een laagdrempelige manier iederéén bereiken, ook zij die liever passen voor een klassiek museumbezoek.

Het bezoek start in de Gravenkapel, waar een multimediale projectie is uitgewerkt. Die brengt niet alleen het verhaal van de Guldensporenslag tot leven, maar ook van de aanloop ernaartoe. Blijkbaar startte het allemaal in de negende eeuw al , toen de Franse koning zijn dochter Judith zag vluchten om te trouwen met edelman Boudewijn.

Die Boudewijn was volgens de koning niet goed genoeg voor zijn dochter, maar voor de lieve vrede liet hij het koppel een stukje van zijn grondgebied. Boudewijn zou de eerste graaf van Vlaanderen worden. Het verhaal, dat je door een koptelefoon hoort, werd ingelezen door acteurs Chris Lomme en Dries Vanhegen, die je onder meer kan kennen als Patrick uit telenovelle Sara en als Kurt en Paul uit Thuis en Familie.

Rudi Vranckx

Na de projectie kan je via touchscreens het verhaal beleven vanuit het standpunt van de Franse koning, en vanuit dat van de graaf van Vlaanderen. “Een oorlog is uiteraard altijd een verhaal van twee kanten”, zegt Rudi Vandeputte, projectleider vanuit de stad. “De waarheid ligt ergens middenin. Daarom hebben we oorlogsjournalist Rudi Vranckx ook objectief verslag laten uitbrengen over deze veldslag.”

Er worden ook enkel volkse ideeën toegelicht: hoe het komt dat de leeuw het symbool werd van Vlaanderen bijvoorbeeld, en vanwaar die naam ‘Guldensporenslag’ komt. “Want dat is een naam die pas later aan de veldslag is gegeven.” En dat ‘schild en vriend’ gebruikt werd om Fransen te herkennen en hen bij de verkeerde uitspraak een kopje kleiner te maken, klopt niet. “Het was eigenlijk vooral de strijdkreet van de Vlamingen.”

Pronkstuk is een kist van ruim 700 jaar oud waar de levensechte herinneringen aan 1302 in gekerfd zijn. De kist komt over van Oxford en blijft minstens een jaar tentoongesteld in de stad.

“Het is een historische dag vandaag”, zegt schepen Axel Ronse. “Vanaf vandaag spelen we met Kortrijk in de Champions League van de museumbeleving. We brengen hier op de meest laagdrempelige manier het verhaal van 1302 tot leven, omdat het een verhaal is dat iedereen moet kunnen beleven. Dit museum verbindt letterlijk het verleden met de toekomst.”

