Guldensporencollege Zuid vernieuwt met VR-brillen: “Extra motivatie voor leerlingen”

KortrijkHet Guldensporencollege Zuid aan de Krysantenlaan 6 in Kortrijk gaat voortaan ook met VR-brillen aan de slag in de lessen STEM en techniek. Leerkrachten Alexander Vanhoucke en Ward Dewilde gebruiken de nieuwe technologie ook tijdens workshops en infomomenten. Zo kunnen ze al het nieuw STEM- en technieklokaal tonen, waar momenteel nog werken bezig zijn.

Het nieuw STEM- en technieklokaal is vanaf volgend schooljaar klaar. Dankzij de VR-brillen krijgen toekomstige leerlingen nu al een beeld van de lessen en het nieuw lokaal. Zo kreeg het Guldensporencollege Zuid dinsdag het bezoek van enkele zesdejaars. “Alle leerlingen waren vol lof” zegt Alexander Vanhoucke.

De school heeft ook een 360 graden camera. Waar een virtuele kijkdoos mee gemaakt is, te zien op YouTube ook. “Als je rondkijkt in de bril of je versleept de video op je scherm, krijg je een rondleiding in ons lab. Verschillende technieken en machines die we in de les gebruiken, komen in het filmpje aan bod”, vertelt Ward Dewilde.

Quote Google Cardboards zijn al een unieke ervaring voor leerlingen, maar het verschil is heel groot nu we ook die VR-bril­len van hoog niveau hebben Alexander Vanhoucke

“Guldensporencollege Zuid is vooruitstrevend en vernieuwend. Bovendien is STEM ‘booming business’ in het onderwijs. VR-brillen zijn een hot item”, zegt Alexander Vanhoucke. De school werkt al met Google Cardboards, maar het oudercomité wilde iets innovatief. “We konden met hun steun vier VR-brillen kopen. We werken in de les met een rotatiesysteem. Wie geen VR-bril heeft, werkt met zijn eigen Google Cardboard”, zegt Ward Dewilde.

“Google Cardboards (een goedkope oplossing om een virtuele kijkdoos te bouwen met je smartphone, red.) zijn al een unieke ervaring voor leerlingen, maar het verschil is heel groot nu we ook die VR-brillen van hoog niveau hebben. Het is een extra motivatie voor de leerlingen”, besluit Alexander Vanhoucke.

Laatstejaars uit het lager onderwijs die (samen met leerkrachten of ouders) het STEM-project willen ervaren en de nieuwe VR-brillen willen gebruiken om het nieuwe STEM- en technieklokaal in Guldensporencollege Zuid al te ontdekken, zijn nog welkom op infodagen op zaterdag 11 februari of zaterdag 11 maart. Inschrijven: klik hier.

