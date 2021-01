Grote politiemacht om relschoppers in Kortrijk van antwoord te dienen: “Vecht tegen het virus in plaats van op straat”

Er circuleren op sociale media en in private Telegramgroepen oproepen om de komende dagen de boel op stelten te zetten in Kortrijk. Het gaat ook over jongeren die van buiten Kortrijk naar de stad willen afzakken om keet te schoppen. Er is een grote ongerustheid bij handelaars, zeker na het zien van de gewelddadige corona-opstand in Nederland. Sommige handelaars overwegen om te sluiten en zo het risico op schade te beperken. Wat pijnlijk is, net tijdens de belangrijke soldenperiode en in coronatijden die al moeilijk zijn.

“Ik kan me voorstellen dat mensen, die zich al maanden wél aan de regels houden, de moed verliezen als ze vernemen dat jongeren van plan zijn om de regels aan hun laars te lappen”, laat burgemeester Ruth Vandenberghe in een mededeling weten. “Dat is lachen met iedereen die zich keihard inzet om onze vrijheid terug te krijgen. Voor onze handelaars is dit zelfs echt een extra slag in het gezicht. We kunnen ons als stad alleen maar streng opstellen tegen de personen die oproepen tot deze rellen. Wie door de politie opgepakt en geïdentificeerd wordt, mag zich verwachten aan boetes vanaf 250 euro of zwaardere straffen via het snelrecht. We hanteren een nultolerantie voor iedereen die amok wil komen maken en vernielingen wil aanrichten in Kortrijk. Misschien kunnen die relschoppers hun tijd en energie beter spenderen door zich te registreren als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum VAXPO in Xpo.”