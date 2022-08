Grote Markt verwelkomt restaurant Riverso: “Hier ontdek je alles over Italië, met verrassende gerechten en 52 wijnsoorten”

Tijdens de lente van 2019 volgde een nieuwe stap, toen ze met Pizzi Cotto in de Wijngaardstraat bij winkelcentrum K, aan de Veemarkt, hun eigen zaak openden. Een eethuis die prima recensies scoort. “Maar Pizzi Cotto is eerder aan de kleine kant, we hebben plaatsgebrek en moeten hierdoor soms reservaties weigeren”, vertelt Emilia Anton. En zo ging het koppel op zoek naar een tweede ruimer pand. Om op de Grote Markt te belanden, in het pand waar vroeger populair koffiehuis Viva Sara Kaffée van de broers Peter en Bart Deprez zat.

Daar is sinds vrijdagmiddag hun nieuw Italiaans restaurant Riverso geopend. Het interieur evenaart wat je in Viva Sara Kaffée zag. Het is sfeervol met onder meer muurportretten van Italiaanse steden zoals Rome, Venetië en Milaan en een imposante wijnwand. Die muur vol wijnen is er niet zomaar. “Want we bieden in Riverso 52 soorten wijnen uit alle hoeken van Italië aan, voor elk wat wils”, zegt Emilia Anton. Dat zie je ook aan de uitgebreide kaart. Die niet identiek is aan de kaart van Pizzi Cotto, want er staan ook nieuwe gerechten om van te watertanden op. Zo staan er drie pagina’s vol pasta’s in met als nieuwkomers bijvoorbeeld ravioli pesce spada e melanzana met zwaardvis, aubergine en tomatensaus en zwarte ravioli met zalm, roomsaus en tomaten.