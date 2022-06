Grote drukte in zwemparadijs LAGO Kortrijk Weide, ook Noord-Fransen komen massaal

Otegem/Kortrijk Grafisch ontwerper haalt internatio­na­le expo met platenhoes voor de Defini­tivos: “Mijn werk tussen David Bowie en The Rolling Stones... zalig is dat”

Michael Jackson, Frank Zappa, The Beatles en... Definitivos. Het mag duidelijk zijn dat de Kortrijkse punktrots dezer dagen in goed gezelschap vertoeft. De platenhoes die Otegemnaar Coert De Decker (56) voor de Definitivos ontwierp, is te zien op de tentoonstelling ‘Music Graphics 1’ in Brussel. Het werk hangt er tussen enkele wereldbekende platenhoezen. “Dit is toch een mooie waardering voor mijn werk.”

15 juni