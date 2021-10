Grote cannabisplantage in huurloods al opgerold nog voor wietkwekers één euro winst konden maken: “Ze deden zichzelf de das om”

Lendelede “Hij zet ons wielerhart in vuur en vlam”: Lendelede viert kampioen Alec Segaert (18)

25 oktober Europees kampioen tijdrijden bij de juniores Alec Segaert (18) is zondagavond gevierd in Lendelede. Een huldiging in sporthal Steuren Ambacht lokte 450 uitgelaten supporters. “We zijn met verstomming geslagen door zijn prestaties”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). Er was ook een stevig feestje in café De Kluisberg, thuishaven van zijn fanclub.