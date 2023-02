“Grootste pesters staan die week net vooraan te dansen”: ’t Biekorfje doet niet mee aan pestweek, school past heel jaar door Buddy Methodiek toe

Kortrijk/Deerlijk/Gent Kroketten­bar Chapeluur redt beschermd monument op Grote Markt van leegstand: “We bieden 20 dagverse en handge­draai­de soorten aan”

Een beschermd monument op de Grote Markt, waar bistro Allo Allo vroeger zat, krijgt een nieuwe toekomst als Chapeluur. De krokettenbar zit sinds twee jaar op de Groentenmarkt in Gent en heeft er al een grote schare fans. Tegen de zomer opent een tweede vestiging, in Kortrijk. “We zien hoe de stad aan het boomen is, Kortrijk groeit”, zegt zaakvoerder Jonith Herman (26) uit Deerlijk.

