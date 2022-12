Grootste bierfestival van de wereld komt naar Kortrijk: “Ruim 500 te degusteren bieren”

Na acht edities in Sint-Niklaas en negen edities in Leuven trekt Zythos op zaterdag 22 en zondag 23 april 2023 naar Kortrijk. Om er in Hal K in de creatieve buurt LandMarck op de site Van Marcke aan de Weggevoerdenlaan het bierfestival in te richten. “Hal K wordt momenteel volledig vernieuwd om er komende evenementen, beurzen of markten in alle comfort te kunnen organiseren”, verduidelijkt Thorben Meurisse van LandMarck.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm sfeerbeeld van een vorige editie © Vertommen

“Het bierfestival zal voor bezoekers meteen ook het ideale moment zijn om deze nieuwe creatieve hotspot in Kortrijk te ontdekken”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. Wat internationaal bekeken kan worden, want het grootste bierfestival van de wereld ontvangt ondertussen al bezoekers uit meer dan veertig landen.

Quote Ons bierfesti­val is een ode aan de rijke Belgische brouwtradi­tie Zythos-voorzitter Freddy Van Daele

De tientallen proefstanden worden uitsluitend door Belgische brouwerijen en bierfirma’s bemand. Je zal er in ruil voor jetons meer dan vijfhonderd bieren kunnen degusteren. Waarvan sommige brouwsels uitsluitend op het festival te proeven gaan zijn. “Ons bierfestival is een ode aan de rijke Belgische brouwtraditie. Onze grootste drijfveer is enerzijds bezoekers kennis te laten maken met een breed aanbod van bierstijlen, smaken, geuren en kleuren en anderzijds de Belgische brouwerijen en bierfirma’s een platform te geven om hun bieren aan een internationaal publiek voor te stellen”, zegt Freddy Van Daele, voorzitter van Zythos vzw.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm sfeerbeeld van een vorige editie © Evert Wouters

“Bierbrouwen zit in de lift in Kortrijk. Want naast gevestigde waarden kwamen er de laatste jaren tal van kleine brouwerijen bij in Kortrijk. We zetten met de stad die lokale brouwers graag in de kijker, bijvoorbeeld ook door hun bieren op huwelijksrecepties, jubilea en andere ontvangsten op het stadhuis te serveren. Santé!”, zegt Ruth Vandenberghe. “We verwachten duizenden bierliefhebbers en willen de organisatoren de kans geven om hun festival verder uit te bouwen in Kortrijk”, vult schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester) aan.

Voor wie staat te popelen om langs te komen, nu al in rood aan te stippen in de nieuwe agenda voor 2023: op zaterdag 22 april van 13 tot 23 uur – met voorverkoopticket toegang vanaf 12 uur – en op zondag 23 april van 12 tot 20 uur. Voor een startpakket met tien drankjetons inbegrepen betaal je 24,15 euro. Dat kan vanaf midden januari in voorverkoop via www.zbf.be.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm sfeerbeeld van een vorige editie © Marc Sesselle

Degustaties gebeuren in speciale proefglazen van 10 centiliter. Standhouders vragen één of twee jetons voor een proefglas, afhankelijk van het type bier. Er wordt tot dertig minuten voor sluitingstijd bier geschonken.

Meer info over LandMarck en Hal K: www.landmarck.be/nl/contact

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.