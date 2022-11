Grootste basketclub van België House of Talents Spurs en technologiegroep Signpost slaan handen in elkaar

KortrijkHouse of Talents Spurs trekt met Signpost een nieuwe shirtsponsor voor drie jaar aan. “We willen de club naar een hoger niveau tillen. Waarom zouden we na vijftig jaar, in 2025, geen gooi naar de Beker van België kunnen doen”, zegt voorzitter Steve Rousseau. “De ambitie druipt er af. Het is daarom ook voor Signpost een droom van een samenwerking”, zegt CEO Arne Vandendriessche.

Basketbalclub House of Talents Spurs is een samensmelting van KBTK, BC Kortrijk en Kortrijk Sport en telt duizend leden. Staan wekelijks meermaals op het parket: twaalf dames- en herenploegen, 43 jeugdploegen en een G-team. De familieclub omvat basketbal voor iedereen en een stevig jeugdproject dat tot de landelijke top behoort. “Er is zeker nog ruimte voor sterke bedrijven die aan de professionalisering van deze mooie club willen meebouwen. We streven naar bijkomende beleving en een positieve spiraal met meer bezoekers, gelukkige sponsors en sportieve resultaten”, zegt Steve Rousseau. “Passion, amitié et partager: deze belangrijke factoren in mijn leven worden stuk voor stuk afgevinkt in dit sportief verhaal. Ik vind het dan ook een eer om samen met Signpost en de vele andere trouwe sponsors te mogen schrijven aan dit positieve verhaal in een basketbal minnende stad als Kortrijk. Samen sterk.”

“Voor mij persoonlijk is deze sponsoring thuiskomen. Als toenmalig schepen van Sport forceerde ik – samen met gelijkgezinden – de fusie tot de Kortrijk Spurs. Later kwam de damesploeg van Deerlijk het verhaal nog versterken, waardoor het nu de grootste club van het land is. Na de fusie zochten we een sterke voorzitter met een hart voor basket. We vonden die in de figuur van Steve Rousseau. Steve trekt nu de kar en doet dit, samen met het bestuur, fantastisch. We tekenden meteen voor drie jaar. En nu, op naar eerste klasse”, aldus Arne Vandendriessche. Signpost is een snelgroeiende technologiegroep die zich uitsluitend richt op het digitaliseren van het Europese onderwijs. Het Signpost doel is om tegen 2025 uit te groeien tot de Europese marktleider.

Steve Rousseau schreef de voorbije veertien jaar met zijn team van House of Talents een waar succesverhaal binnen de HR sector. De slogan van ondernemer Steve Rousseau is niet voor niets ‘Success is an attitude’.

