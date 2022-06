Groeningeabdij krijgt nieuwe toekomst als Abby, veelzijdig en eigentijds museum voor beeldende kunst

De gebouwen die er vijftien jaar geleden als uitbreiding kwamen, palend aan de beschermde cisterciënzerabdij uit de zestiende eeuw, zijn gesloopt. Er wordt een nieuw park paviljoen gebouwd, in de vorm van een toren.

Quote ik zeg met zekerheid dat dit een stevige stap is op onze weg als kandidaat Culturele Hoofdstad in Europa in 2030 schepen van Cultuur Axel Ronse

De Groeningeabdij? Voortaan is het Abby! Op de foto ook schepenen Axel Ronse (links) en Wouter Allijns en burgemeester Ruth Vandenberghe

Ondergronds komen twee state-of-the-art tentoonstellingszalen, met zo nog eens 600 vierkante meter aan extra expositieruimte. Stad en Vlaamse overheid investeren elk 7,5 miljoen euro in de site, waar door de kwaliteitsvolle inrichting zelfs de meest kwetsbare kunstwerken gaan getoond kunnen worden. “We zijn ambitieus met de tentoonstellingen die Abby zal brengen. En ik zeg met zekerheid dat dit een stevige stap is op onze weg als kandidaat Culturele Hoofdstad in Europa in 2030”, stelt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Het doel van Abby: met open geest – met beeldende kunst als spiegel en in een permanente dialoog met het publiek – onderzoeken wat ons als mensen definieert en verbindt, over grenzen, generaties en culturen heen. Abby wordt veelkleurig en meerlagig: als kunsthal, nieuw huis voor de stadscollectie, stadsliving, creatieve broedplaats, open atelier, café en publieke tuin. Er is geen vaste opstelling. Abby zal verrassen met spraakmakende tijdelijke tentoonstellingen en innovatieve collectiepresentaties. Er is ook geen afgelijnd programma. Mensen gaan mee bepalen wat er te zien en te doen is.

Tijdloze architecturale parel

Er is meer, Abby wil zich recht in het brandpunt van actuele maatschappelijke en museale evoluties plaatsen. Door ook te onderzoeken wat een museum, een gemeenschap, een stad… is. Het ontwerp van de toparchitecten Barozzi-Veiga + TAB Architecten maakt van de abdijsite een tijdloze architecturale parel, die het erfgoed centraal zet en als een magneet functioneert voor de stad en bezoekers van ver daarbuiten. De architectuur vormt ook de inspiratiebron voor het nieuwe logo van Abby. Vroeger een abdij, nu Abby. De naam verpersoonlijkt de warmte, speelsheid en openheid van de site, met een knipoog naar het thema identiteit en de historische context.

Abby is ook: Anders Bekeken – by Kortrijk. Abby zal uitnodigen om anders te kijken naar kunst, musea, onszelf en elkaar. Bij Abby kan je straks iets drinken, maar word je ook gevoed met prikkelende tentoonstellingen, boeiende debatten en inspirerende workshops. Het is een naam met karakter en impact. Kort maar memorabel, en in alle talen betekenisvol: als (inter)nationale voornaam voor m/v/x, als achternaam en als verwijzing naar de oude abdij. Net als Kortrijk is het de bedoeling dat Abby durft, verbindt en innoveert.

Er is zelfs Abby doopsuiker