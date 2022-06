Groen hekelt aanwezigheid ‘foute vlag’ op voorstelling Leiefeesten: “Al tweede keer dat een officieel gebeuren gekaapt wordt door radicaal Vlaams-rechts”

kortrijkOp de voorstelling van de Leiefeesten, die plaatsvinden op 9 en 10 juli, had de organisatie naast een officiële vlag van de Vlaamse gemeenschap ook een Vlaamse strijdvlag bij. De leeuw heeft daarop een zwarte tong en klauwen, en dat is de partij Groen niet ontgaan. “Die vlagstaat symbool voor Vlaamse onafhankelijkheid”, zegt raadslid David Wemel. “Een brug te ver.”

De zomer van Kortrijk start, naast het eerste Zomermarktje komende donderdag, met gratis Leiefeesten op zaterdag 9 en zondag 10 juli. Het decor is nieuw met de parking Broeltorens aan de IJzerkaai. “Het wordt een weekend vol kinderanimatie en heerlijke optredens, met op zondag ook de jaarlijkse Guldensporenviering aan het Groeningemonument”, zei schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA) trots op de persvoorstelling vorige week.

Klauwen

Maar nu is de partij Groen iets opgevallen op de foto die genomen werd bij die voorstelling. “Deze aankondiging kreeg de nodige persaandacht en uiteraard werden ook foto’s genomen met een fiere schepen Detavernier”, zegt raadslid David Wemel (Groen). “Op de foto is echter niet alleen de officiële Vlaamse vlag te zien, maar ook een zogenaamde strijdvlag, een leeuw met zwarte klauwen. Die wordt vooral gebruikt om de strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid te symboliseren, en is ook gelinkt aan de collaboratie.

Dat deze vlag gebruikt wordt in een officiële communicatie van de stad vindt Groen een brug te ver. “Niet enkel linkt de stad zich daarmee aan de strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid, ze verbindt zich met deze vlag ook aan partijen en politieke stromingen voor wie niet elke Kortrijkzaan even veel meetelt. Zelf zou ik ook niet geneigd zijn om naar een feest af te zakken dat zich met deze stroming verbindt, of voel ik me er op zijn minst gezegd niet welkom.”

Volledig scherm Een sfeerbeeld van de Leiefeesten vorig jaar, aan de Leieboorden. © Henk Deleu

“Dit is de tweede keer op even veel jaar tijd dat een officieel gebeuren in het kader van het feest van alle Vlamingen, gekaapt wordt door radicaal Vlaams-rechts, hun figuren en symbolen.” Wemel verwijst daarmee naar het incident waarbij een Franse extremist op de eerste rij stond bij de 11 juliviering.

Het raadslid zal het voorval aankaarten op de gemeenteraad komende maandag. “Ik zal volgende vragen stellen: kan de stad afstand doen van het gebruik van de Vlaamse strijdvlag in deze? Is de schepen bereid om afstand te doen van het gebruik van deze vlag en te benadrukken dat dit een feest is voor alle Vlamingen? Hoe zal de stad vermijden dat evenementen in het kader van de Vlaamse feestdag in de toekomst nog gekaapt worden door radicaal Vlaams-rechts?”

Spits

Schepen Kelly Detavernier (N-VA) zit wat verveeld met de kwestie. “Officiële communicatie vanuit de stad gebeurt steeds met de vlag van de Vlaamse gemeenschap. Op dat persmoment is er een foto genomen met de vlag die het Guldensporencomité mee had. Eerlijk, wij hadden er zelfs helemaal niet op gelet. Maar ik zal er extra op toezien in het vervolg. Jammer dat Groen op deze manier opnieuw een platform geeft aan extreem rechts. Drijf dit alsjeblieft niet op de spits. We maakten zo’n top programma, met de musical, woordkunst, optredens, Vlaanderen zingt en kinderanimatie… Het zou vooral daarover moeten gaan, en niet over die ene vlag die per ongeluk mee op de foto staat.”

Volledig scherm "We maakten zo’n top programma, met de musical, woordkunst, optredens, Vlaanderen zingt en kinderanimatie… Het zou vooral daarover moeten gaan, en niet over die ene vlag die per ongeluk mee op de foto staat", zegt schepen Detavernier. © stad Kortrijk

