Griet (38) stapte 100 kilometer in regen en kou voor ziek neefje Thomas (8), tocht brengt 13.124 euro op

kortrijk Harry en Jerina nog stapje dichter bij hun droomwo­ning in Huis Gemaakt: “Hoe dichter we komen, hoe harder we het willen”

8 april Harry (26) en Jerina (29) zijn bij de laatste drie koppels die nog overblijven in het VTM-programma Huis Gemaakt. “Dat we nu maar met drie koppels meer overblijven, dat is zot”, zegt Jerina. “Dat betekent dat we nu al één kans op drie hebben om onze droomwoning te winnen. Hoe dichter we komen, hoe harder we het willen.”