Gratis deelbuggy’s in Kortrijk: “Handig voor wie met (bak)fiets komt of weinig plaats heeft in auto”

Kortrijk zet vol op deelmobiliteit in, met vanaf nu ook deelbare buggy’s. Gratis te gebruiken. “We gaan evalueren en bijsturen waar dat nodig zou zijn, want het is onze bedoeling om het permanent uit te rollen”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit). Ook in winkelcentrum K is er enthousiasme.