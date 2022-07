‘Grasperitief’ brengt rommelmarkt vol kinderspullen en concert met Franse chansons

Kortrijk/Kuurne NIEUWKOMER. Café In De Broelto­rens versterkt verlaagde Leieboor­den: “Hier dromen we al jaren van”

Brasserie ’t Eiland is niet meer. Kevin Cosaert (31) en Charissa Vervaeke (30) uit Kuurne blazen de horecazaak aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk nieuw leven in als café In De Broeltorens. “We bieden er tot 25 verschillende biertjes aan, waaronder het aanbod van brouwerij-eigenaar De Brabandere.”

12 juli