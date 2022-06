Grafisch ontwerper Coert De Decker haalt internationale tentoonstelling met platenhoes voor de Definitivos: “Dit doet mij wel iets”

Otegem/KortrijkDe platenhoes die Otegemnaar Coert De Decker (56) voor de Definitivos ontwierp, is momenteel te zien op de tentoonstelling ‘Music Graphics 1’ in Brussel. Het werk hangt er tussen wereldbekende platenhoezen van onder meer The Rolling Stones, Frank Zappa en The Beatles. “Dit is toch wel een mooie waardering voor wat ik doe.”

“Dag Coert, we vinden je werk echt prachtig en we zouden je graag opnemen in onze tentoonstelling.” Toen Coert Decker (56) van Kustom Type Foundry uit Otegem dat berichtje in zijn mailbox kreeg, viel hij bijna van zijn stoel. De tentoonstelling waarvan sprake is ‘Music Graphics 1’ in de Seed Factory in Brussel. Die expo is gewijd aan het beeld in de muziek: vinylplaten en hun meest opvallende covers. Enkele beroemde platenhoezen te zien op de tentoonstelling zijn: Revolver van The Beatles gemaakt door Klaus Voorman, Andy Warhol van The Velvet Underground (inderdaad, die met de banaan). Ook een ontwerp van Andy Warhol is de hoes voor Sticky Fingers van The Rolling Stones. Daarnaast hangen er enkele hoezen met werk van de beroemde striptekenaar Robert Crumb, naast platen van Frank Zappa, David Bowie en Michael Jackson.

Boos meisje

“En mijn werk maakt daar nu deel van uit”, glimlacht een terecht trotse Coert. De Otegemnaar is een zelfstandig ontwerper en doet graag dingen rond muziek. Het werk waarmee Coert werd geselecteerd is de hoes van de elpee ‘Scars and Decay’, de nieuwe plaat van de Kortrijkse punkband Definitivos. Op de hoes is het gezicht van een boos meisje te zien. “Dat is mijn 4-jarig nichtje Maryvette, die graag meewerkte aan dit project. Met het beeld wil ik een beetje uitdrukken dat jonge mensen meer voor zichzelf moeten opkomen. Ik vind dat de jongeren tegenwoordig worden opgevoed met veel te veel regeltjes. Vroeger kwamen mensen op straat als hen iets niet zinde. Nu gebeurt dat niet meer. Iedereen vraagt zich af wat te doen tegen bepaalde zaken die niet goed gaan, maar niemand doet nog iets. De platenhoes toont een sterk beeld met een kracht die we terugvinden in de punkmuziek. Het is ook een beetje een ode aan de subculturen. Ook daarmee moeten jongeren kennis maken, het hoeft niet allemaal mainstream te zijn.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het ontwerp van Kurt hangt er tussen heel wat beroemd werk. © RV

Het is de eerste keer dat Coert werkt voor de Definitivos. “Werken mag je dit echter niet noemen”, lacht hij. “Toen de band mij vroeg hun hoes te maken heb ik niet getwijfeld. Het is met heel veel plezier gedaan. Ik had trouwens enkele totaal verschillende voorstellen op tafel gelegd waaruit ze konden kiezen. Het is wel leuk dat ze voor die met de foto van mijn nichtje zijn gegaan.”

Een probleempje

Toen de ontwerper de vraag kreeg om werk van hem te tonen op de tentoonstelling in Brussel, dacht hij direct aan de hoes van ‘Scars and Decay’. “Een probleempje. De plaat was nog niet uitgebracht op het moment de tentoonstelling de deuren opende. “De muzikanten hadden er echter geen bezwaar tegen dat ik de hoes al liet zien op de expo. De organisatoren volgden mij blijkbaar al een tijdje via Facebook en namen contact op met de vraag of ik wou deelnemen aan het evenement. Uiteraard wou ik dat doen. Ik ben zelfs heel vereerd, het is toch een mooie waardering voor mijn werk. Het deed mij wel iets toen ik voor het eerst ging kijken.” De tentoonstelling met de platenhoes van Coert is nog te zien tot eind deze maand te zien in de Seed Factory in de Vrijwilligerslaan 19 in Brussel. Alle werken worden in een catalogus opgenomen.

Volledig scherm Het nichtje van Coert was blij dat ze kon meewerken aan de platenhoes. © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.