Gouden Lion Arthur is terug in Kortrijk: “Ik moet eerst naar apotheek, want ben in finale stuk van mijn rechterwijsvinger kwijtgespeeld”

KortrijkDe enige West-Vlaamse Red Lion Arthur De Sloover (24) is thuis. Het begint bij de eerste olympische kampioen ooit in Kortrijk door te dringen hoe fel de gouden plak in het hockey leeft. “Al dat volk in Brussel zaterdagnamiddag, toen we in een open bus door het centrum reden, fantastisch! Het doet nu deugd om weer in Kortrijk te zijn. Ik had een mooie jeugd in deze kleine en gezellige stad.”