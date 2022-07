Gino (58) leert koning drummen: “Filip heeft zachte handen, precies watjes”

Kortrijk Drumt liet in 2019 op de nationale feestdag zo’n 25.000 toeschouwers urenlang dansen van plezier op de Kunstberg in Brussel. Dat ontging toen het protocol van het koningshuis niet. “’Gino, u bent een grote vedette. We willen de koning op uw drumstel krijgen’, kreeg ik destijds te horen”, vertelt het boegbeeld van Drumsessies Gino Kesteloot. En zo geschiedde. Wel enkele jaren later dan verwacht, door een noodgedwongen coronapauze in 2020 en 2021.

104 drummers, met Jett Carette-Frey (7) uit Kortrijk als jongste drummer en Stefaan Arnaert (71) uit Wervik als oudste drummer, bliezen op 21 juli verzamelen op de Grote Zavel in Brussel. Om er de hele namiddag en avond tijdens vier sessies medleys te brengen met muziek van Queen, Deep Purple, Rammstein, ZZ Top… Duizenden toeschouwers gingen uit hun dak. Een eerste uitschieter volgde toen premier Alexander Decroo (Open Vld) kwam meedrummen.

Quote Ik slaagde er zelfs in om de koning aan het lachen te brengen. Filip is een sympathiek man hoor, hij vond het duidelijk schitte­rend Gino Kesteloot

Voor het échte hoogtepunt was het wachten tot 18.45 uur, met de komst van koning Filip en koningin Mathilde. De koningin danste toen Uptown Funk van Bruno Mars weerklonk. Maar er gebeurde nog veel meer. Want er was meteen een klik tussen volksmens Gino Kesteloot van Heule-Watermolen en de koning. “Ik nam de koning vast, vroeg hem vriendelijk om te gaan zitten en leerde hem de basis van het drummen aan, op de tonen van We Will Rock You van Queen. Ik slaagde er zelfs in om hem aan het lachen te brengen. Filip is een sympathiek man hoor, hij vond het duidelijk schitterend. Zijn zachte handen vielen me op, het waren precies watjes. Het is gewoon fantastisch wat we presteerden in Brussel. We zaten met Kortrijk Drumt zelfs live in het VTM nieuws.”

De emoties liepen hoog op. “Ik heb geweend, ja. Want we treden met Kortrijk Drumt niet voor het geld op. We doen het uit passie en we brengen die passie graag over. Dat we dat nu ook voor en met de koning en koningin konden doen, is van het mooiste wat we al bereikt hebben. Ik ben elke drummer persoonlijk gaan bedanken, want ik maak carrière dankzij mijn eigen leerlingen. We hebben elkaar allemaal stevig vastgenomen. Mijn telefoon staat niet stil, door de vele felicitatie. ‘Gino, je bent nu de koning van Kortrijk’, hoor ik vaak.”

Het is een drukke zomer voor Kortrijk Drumt. Het spektakel opent op donderdag 11 augustus het metalfestival Alcatraz op Hoog Kortrijk. En op zaterdag 3 september is er Kortrijk Drumt By Night op de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens, met ruim tweehonderd drummers en ook een vuur- en lasershow.

