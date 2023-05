Gezinsopvang Mamalief is tijdelijk vergunning kwijt

Volgende week zaterdag uitvaart van monitor Aaron (24)

De uitvaart van Aaron Delannoy (24) vindt volgende week zaterdag plaats in de aula van uitvaartcentrum Serrus in Sint-Eloois-Winkel. Aaron verongelukte woensdagavond nadat hij tien meter naar beneden viel van de deathride op belevingscentrum Transfo in Zwevegem.