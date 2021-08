Gezin van Kortrijkzaan (30) eindelijk herenigd na vlucht uit Kaboel: “Mijn vrouw zag hoe een kindje van 5 jaar doodgeschoten werd”

Kortrijk / Kuurne / Lendelede Hier flitst de politie deze week

18 augustus Ook deze week is het opletten geblazen voor snelheidscontroles van de politiezone Vlas. Er wordt geflitst op de Pottelberg in Kortrijk, langs de Brugsesteenweg in Lendelede, in de Brugsesteenweg in Kuurne en in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke.