Gewezen N-VA-voorzitter maakt intrede bij Vlaams Belang

Na zijn passage bij N-VA was Marniek De Bruyne later een van de gangmakers bij de onafhankelijke politieke beweging Kortrijk Vooruit. De Bruyne, senioren liggen hem nauw aan het hart, volgt politieke dossiers van dichtbij op en was als omwonende onder meer actief in het comité tegen de verhuis van de huidige moskee naar een nieuwe vestiging aan de Brugsesteenweg. “Of het nu gaat over de knip in de Driekerkenstraat in Bissegem, het detentiehuis op Hoog Kortrijk of het mobiliteitsbeleid in de binnenstad: er is één ‘rode’ draad en dat is een gebrek aan inspraak voor Kortrijkzanen. Vlaams Belang is in Kortrijk de enige partij die écht oppositie voert tegen het stadsbestuur van liberalen, N-VA en socialisten. Als rechts- en Vlaamsgezinde is het logisch om mee mijn schouders te zetten onder de enige Vlaams-Nationale partij die ons land rijk is”, zegt De Bruyne.