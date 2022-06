Geschenkenzaak De Vreemde Eend viert tiende verjaardag

Nieuw is de secret garden, een verscholen buitenterras dat uitbundig in bloei staat en waar een windmolen staat. Bestel een drankje aan de kassa en geniet er. Ook nieuw is Pop-In Art en Pop-In Store, waar je kunstenaars en creatieve zielen ontdekt. Klei&Co van Connie Alsberghe bijt de spits af met unieke handgemaakte keramiek, zowel functioneel als decoratief. Nu er Sinksenfeesten zijn in Kortrijk, zit ook De Vreemde Eend in ‘roaring twenties’ stijl, met ook interessante kortingen. Nog een primeur: je kan nu een snoezelruimte in De Vreemde Eend boeken: annemie@devreemdeeend.be. Een oase van rust in deze hectische maatschappij, speciaal voor (jong)volwassenen zonder beperking. Tot slot een tip: bekijk eens de ‘limited edition’ gepersonaliseerde draagtassen.