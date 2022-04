Gert-Jan (28) loopt Belgisch record op Marathon des Sables én zamelt ruim 11.000 euro in voor Think Pink

Kortrijk/Heule Huiszwaluw maakt comeback in Kortrijk, dankzij project met kunst­nesten

De huiszwaluw was twee jaar geleden bijna verdwenen uit het straatbeeld in Kortrijk. Nieuwe bouwtrends bemoeilijken het vinden van geschikte nestgelegenheden. Een project met kunstnesten brengt daar verandering in. Er zijn er al 54, op 27 locaties. Het doel is om de kaap van 60 te halen, goed voor 120 nestgelegenheden. Er wordt nu al in gebroed. Wie een of meerdere kunstnest(en) onder de dakgoot tolereert, krijgt een jaarpremie tussen 25 en 50 euro.

29 maart