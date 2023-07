“De student die Win for Life won en maar bleef trakteren… wat een heerlijke anekdotes”: volkscafé Pirroen sluit na 93 jaar

Kortrijk verliest nóg een volkscafé met geschiedenis. Pirroen is deze week voor het laatst open. We gaan samen met Alain Hellin (60), hij was bijna 25 jaar het gezicht van de bruine kroeg, op zoek naar de leukste herinneringen. Toen Alain voor het eerst achter de toog stond, kostte een pils van Primus er 40 Belgische frank. “Ik maakte ook de tijd van 1 euro voor een pintje mee.”