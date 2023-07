IN BEELD. Speelheu­vels, modderkeu­ken, wilgentun­nels... avontuur­lij­ke ontmoe­tings­plek op Ru­bensplein geopend

Het Pieter Pauwel Rubensplein in de wijk Pius X onderging een transformatie. Een saai grasveld met verouderde speeltoestellen is tot avontuurlijke ontmoetingsplaats voor de hele buurt omgevormd. “Kinderen zijn er baas, bomen kregen er een tweede leven”, zegt schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (Vooruit). Er was eerder deze maand een officiële opening.