NET OPEN. 6 maanden geleden nog ‘oud kotje’, nu indrukwek­ken­de totaalreno­va­tie: sterren­zaak Rebelle neemt nieuwe start

Rebelle is terug thuis. Martijn Defauw (36) en Tessa D’haene (30) heropenen hun sterrenzaak. Het ‘oudste huis van Marke’ – zo was het dak enkele eeuwen oud – is omgevormd tot een pareltje van een totaalrenovatie. Ook het menu heeft een nieuw tintje, met onder meer een speciale pikante saus uit China. En voor koppeltjes is er een intiem kamertje.