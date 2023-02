Gepersonaliseerde fietsen Descaplant gestolen

BASKETBAL Top Division One schiet opnieuw uit de startblok­ken: Guco Lier en Kortrijk Spurs getipt als titelkandi­da­ten

Clubs en kalendermakers hebben hun huiswerk afgerond. Na het eerste competitieluik start aanstaande weekend de tweede competitieronde in Top Division One en Two. Het nieuwe format werd op gemengde gevoelens onthaald. Het kampioenschap wordt beslecht na play-offs.

8 februari