Georges (74), vader van Vincent Van Quickenborne, hielp cardiologen verenigen in Kortrijk: “We gingen er sindsdien als team sterk op vooruit”

Heule Na twee jaar weer échte Tinekes­fees­ten met 30.000 bezoekers: “Zweten op elkaar, wild doen, alles mag”

12:15 De Tinekesvlaggen hangen massaal uit in Heule nu voor het eerst in twee jaar de Tinekesfeesten er weer aankomen. “De tweeduizend tickets voor Friday Beats in de tent op het Lagaeplein gingen in amper vier uur de deur uit. De knaldrang is waanzinnig, we krijgen er nu al kippenvel van”, vertellen voorzitter Simon Demaitre (25) en ondervoorzitter Jill D’Hulster (27).