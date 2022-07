Geniet van openluchtcinema met Cruella

Het startschot is op 16 juli om 22 uur, met de topper Cruella in de tuin van het OC in Rollegem. Een ticket kost 2 euro. Ook aan de deur kopen kan, maar de plaatsen zijn wel beperkt. Het is dus beter om te reserveren. Alle verdere info over het aanbod deze zomer: www.kortrijk.be/openluchtfilm.