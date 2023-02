Geniet van massage met zicht op Vlaamse gaai en oude eik: Beatrice (43) opent StudioWoud midden de natuur

Kortrijk Chauffeur­dienst Get Driven breidt uit naar buurlanden en mikt op 7 miljoen euro jaaromzet: “Met Nederland­se toponder­neem­ster als nieuwe CEO”

Grote ambities bij Get Driven. De chauffeurdienst groeit verder in België en plant vanaf april de eerste ritten in Duitsland. Met Arien Wolterink is er een nieuwe CEO met internationale ervaring aan boord gekomen. Stichter Gunther Ghysels blijft aandeelhouder en drijvende kracht van de groeiplannen in het buitenland.