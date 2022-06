Gemeenten, provincie en Vlaamse Milieumaatschappij sluiten riviercontract van de Heulebeek: “Met 26 acties tot een gezond watersysteem komen”

Tot nu werd al heel wat gedaan in en rond de Heulebeek, maar alle steden en gemeenten deden acties op zichzelf. “Maar het is nodig dat we allemaal samenwerken om tot een beter resultaat te komen”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. “Daarom is het ondertekenen van zo’n riviercontract met al deze verschillende partners zo belangrijk. We engageren ons om met 26 acties het watersysteem van de Heulebeek gezond te maken.” Om tot het riviercontract te komen werd twee jaar lang gewerkt en vergaderd in samenspraak met de stuurgroep en omwonenden van de Heulebeek. “Het ondertekenen van dit contract is dan ook geen eindpunt, maar een nieuw begin. We gaan ervoor om alle 26 acties dan ook te realiseren. Dit is een actieplan over de verschillende besturen heen.”