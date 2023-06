Gemeenschapswachten betrappen fietsendief die al meer feiten op zijn kerfstok heeft

Werknemers niet ingeschre­ven: Bandencen­tra­le tijdelijk gesloten

Afgelopen weekend werden acht handelszaken gecontroleerd door de politie en inspectiediensten. Er werden tal van inbreuken vastgesteld Bij een bandencentrale bleken de werknemers niet ingeschreven, één van hen verblijft ook illegaal in het land. Omdat de zaakvoerder tijdelijk in het buitenland verblijft, is de zaak tijdelijk gesloten.