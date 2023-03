Gemachtigd opzichter Marie-Jo bedankt door ouderraad

Ticketver­koop Kamping Kitsch Club start woensdag 1 maart

Morgen woensdag 1 maart start de ticketverkoop voor Kamping Kitsch Club, dat dit jaar plaatsvindt op zaterdag 19 augustus. Inkomprijzen zijn er al vanaf 19 euro. Het advies van de organisatie na de vorige uitverkochte edities is ‘wees op tijd of wees te laat’. Het thema dit jaar: You Never Woke Alone.