“Geïnspireerd door Moby en Fatboy Slim”: bassist en deejay Dick stelt soloproject Lone Woof voor

KortrijkDick Descamps (56), hij speelt al bijna veertig jaar muziek en is momenteel bassist in de bands Two Russian Cowboys en IDIOTS van zanger-frontman Luc Dufourmont, verrast met Lone Woof. “De naam klinkt beladen, het doet een beetje aan terrorisme denken. Maar voor mij betekent dit soloproject alleen muziek maken, zonder compromissen te moeten sluiten zoals in een band. Waar niets mis mee is, maar ik doe ook gewoon eens graag mijn eigen ding”, zegt de Kortrijkzaan. Hij stelt met Lone Woof meteen een verrassende EP voor.

Zijn eerste optreden met gitaar was in de Sint-Amandsbasisschool Noord in Kortrijk. “Waarom het uiteindelijk de basgitaar werd, weet ik eigenlijk niet zo goed meer, maar ik ben wel altijd fan geweest van Gene Simmons van hardrock band Kiss en groeide ook op met art rock band The Residents en de Amerikaanse rockband ZZ Top. Het is een schitterend instrument.”

“Zonder bassist zakt een nummer in elkaar. Ik probeer er altijd voor te zorgen dat er groove in zit, samen met de drummer, als backbone van een band. Zet mij maar achteraan, ik ben terughoudend op een podium. Het is een karaktertrek van mij en vaak ook wel iets algemeen, als bassist”, zegt Dick Descamps, die in 1990 als bassist van de toenmalige rockgroep Ugly Papas de finale haalde van Humo’s Rock Rally.

Dick Descamps speelde in 1997 ook even (als vervanging) bij Loamy Soil, nu wereldwijd bekend als elektrorockband Goose, hij speelde van 1998 tot 2010 met Ozark Henry, hij zat van 1997 tot 2015 bij The Whodads (surf en mambo) uit Gent… “Mijn sterkte? Ik heb een goeie sound, ik weet hoe ik een nummer een meerwaarde kan geven. En ik volg nooit braaf de patroontjes, ik zoek met verrassende baslijnen vaak het avontuur op”, vertelt Dick Descamps, die die zin in avontuur nu verderzet met zijn eigen soloproject Lone Woof. Hij richtte er bij hem thuis een muziekkamer voor in, om zelf platen te kunnen opnemen.

Quote Lone Woof klinkt funky en is dansbaar. Het neigt naar Electric Dance Music Dick Descamps

En zo is er nu de eerste EP met zes nummers, van Lone Woof. “Ik werk graag met samples, ik ben geen zanger en ik ken mijn beperkingen. Lone Woof klinkt funky en is heel dansbaar. Het neigt naar Electric Dance Music (EDM), met invloeden van onder meer de Amerikaanse muzikant Moby en Engelse muzikant Fatboy Slim. Een verrassend genre, voor wie mij kent, maar niet vergeten dat ik naast bassist ook deejay ben, zoals in bruine kroeg Den Bras in Kortrijk. Het is ook door te deejayen dat de creativiteit blijft komen”, zegt Descamps.

Zijn eerste EP is te beluisteren op de streamingdiensten Spotify en Deezer. “Ik gooi zo een strootje naar wie eventueel interesse heeft. Het is niet mijn bedoeling om met Lone Woof helemaal op de voorgrond te treden, maar ik wil er ook niet mee aan de zijlijn blijven staan. Het project kan ondersteunend een rol spelen, bijvoorbeeld om nummers te schrijven voor televisieseries.”

Quote Ik werkte voor twee nummers samen met Cleo, dochter van Luc Dufourmont. Ze heeft een prachtige stem. Ook ‘Mol’ Uma Vandemaele verleent haar medewer­king. Hun gedreven­heid, ideeën en enthousias­me zijn verfris­send Dick Descamps

“En wie weet komt er in beperkte oplage een LP of een dj-setje van, zonder live op te treden met Lone Woof. Laat mij maar alleen muziek maken, in mijn kamertje. Het is mijn eigen speeltuin. Superplezant. Vergelijk het met op je eentje pretpark Bellewaerde bezoeken, terwijl alle attracties open zijn. Al doe ik zeker niet alles alleen, wel integendeel. Zo werkte ik voor twee nummers samen met Cleo, de dochter van Luc Dufourmont. Ze heeft een prachtige stem. En ook ‘Mol’ Uma Vandemaele verleent haar medewerking. Heel plezant om zo’n jonge mensen mee in Lone Woof te betrekken. Hun gedrevenheid, ideeën en enthousiasme zijn verfrissend. En omgekeerd doen ze bij mij ervaring op.”

