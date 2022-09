“Geen verkeersproblemen en zware opstoppingen”: schepen Axel Weydts countert kritiek op nieuw circulatieplan

Zuid-West-Vlaanderen 200 meter aanschui­ven voor goedkopere Franse tankbeurt: “Als de verschil­len zo groot blijven, blijf ik hier klant”

Wie goedkoper wil tanken, kan daarvoor vanaf vandaag de grens over naar Frankrijk. Bij onze zuiderburen geeft de overheid tot eind oktober 30 eurocent per liter brandstof cadeau. TotalEnergies geeft er in zijn stations nog eens 20 eurocent bovenop. In Menen repten zich verschillende automobilisten naar Halluin. “Ik hoop echter dat er ook in ons land iets gebeurt met de prijzen.”

