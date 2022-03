Geen rijverbod, ondanks spookrijden en ongeval op R8 na etentje in Oostende

Samen met zijn broer en schoonzus trokken J.L. en zijn vrouw vorig jaar op 2 augustus naar Oostende, om er gezellig te gaan tafelen. Op de terugweg, net na middernacht, wilde L. in Bissegem van de A19 naar de R8 rijden in de richting van Gullegem. Maar de man sloeg te vroeg links af en begon zo onbewust te spookrijden. Iets verderop kwam het tot een ongeval met een tegenligger. “Het ongeval zou overdag nooit gebeurd zijn omdat het dan veel drukker zou geweest zijn en mijn cliënt gewoon de stroom van het verkeer zou gevolgd zijn”, pleitte de advocaat van de 77-jarige man. “Maar er was niemand in de buurt en bovendien was het verkeersbord C1 (verboden in te rijden, red.) grotendeels overwoekerd door beplanting waardoor mijn cliënt het niet kon zien. Dat staat trouwens ook zo in het proces-verbaal.” De rechter hield daar echter geen rekening mee en veroordeelde de man tot een geldboete. Een rijverbod kwam er echter niet, omwille van zijn vlekkeloos verleden in het verkeer.