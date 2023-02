Geen referendum over halve knip in Bissegem: “Als we terug in bestuur komen, draaien we beslissing terug”

Independer Moet een kind van vijf nog in een autozitje? En hoeveel kids mag je in één wagen vervoeren? Alle regels op een rijtje

Het is in sommige huishoudens goed voor een stevige discussie: het veilig en correct vervoeren van de kroost. Doe daar nog eens de kinderen van vrienden of familieleden bij en de verwarring is helemaal compleet. Nochtans is de wetgeving hierrond duidelijk. Er is in feite geen stof voor discussie. Independer.be doet het uit de doeken.

