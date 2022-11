Gedetineerde die uit detentiehuis ontsnapte, is weer opgepakt: “Tijdens vluchtpoging drong hij binnen in woning waar bewoner zat te eten”

De dertiger ontsnapte vrijdag uit het detentiehuis in Kortrijk. Hij zou daarbij een raam hebben geforceerd. De politie voerde een zoekactie uit, maar al snel bleek dat de man niet in Kortrijk, maar in zijn thuisomgeving moest gezocht worden. Toch slaagde de politie er niet in de man te vatten. Dat lukte uiteindelijk pas woensdag. Om de arrestatie voor te bereiden, werd een drone ingezet, maar de gedetineerde kreeg dat in de gaten. Hij zette het op een lopen. Om de politie om de tuin te leiden, drong hij binnen in een andere woning waar iemand zat te eten. De bewoner schrok, waarna de gedetineerde snel verder is gevlucht. Toen hij van een afdak sprong, verzwikte hij zijn enkel. Daarna was het voor de politie een koud kunstje om de man in te rekenen.